Kayseri Kocasinan yeni parklara kavuşacak

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar ve Yunusemre Mahallesi’nde mülkiyet probleminin çözümünün ardından başlanan ve toplam 75 bin metrekare alanı kapsayan yeni parklarda incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bölgenin kronik imar sorununun çözümlenmesiyle parklar yaptıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni parkların Kocasinan’ın yeni nefes alma alanları olacağını söyledi.

Yavuzlar ve Yunusemre Mahallesi’nde toplam 75 bin metrekare alanı kapsayan yeni parkları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden vatandaşlar, Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde kangrene dönen 50 yıllık sorunları, istikrarlı bir şekilde birer birer çözüldüğünü ifade ederek, “Çok çalışan başkan gördüm ama siz mükemmel çalışıyorsunuz. Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun” dedi.

Mülkiyet sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar bekleyen birçok yeri, çözüme kavuşturarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerine dikkat çekerek, “Yavuzlar ve Yunusemre Mahallesi’ndeki yapımı devam eden ve mevcut parkların yenileme çalışmalarını inceledik. Özellikle imar sorunu çözmüş olduğumuz alanlarda yeşillendirme, sosyal donatılar ve parklar yapıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir ortamda oynayabilmeleri, yetişkinlerimizin keyifli vakit geçirecekleri ve spor yapacağı parklar inşa ediyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir şekilde yeni park alanları oluşturmuş olacağız. Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan ve daha yemyeşil bir Kayseri içindir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, hızla büyüyen ve gelişen Kocasinan’da vatandaşların refahı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.