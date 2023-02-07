Son Dakika

Kayseri Kocasinan yara sarmaya hazır

GÜNDEM 07.02.2023, 07:45
Kayseri Kocasinan yara sarmaya hazır

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremin acısını beraber sarmak için hazır olduklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Kayseri de dahil olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın koordinesinde ivedi bir şekilde aksiyon alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, güvenli toplanma alanı olarak belediyeye ait tüm tesislerin kapılarını vatandaşlara açtı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere belediyeye ait iş makineleri ve personeller yola çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04.17’de 7.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kayseri’de de olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hasar tespit çalışmaları için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen deprem kriz masası çalışmalarına katıldı. Kocasinan Belediyesi’ne ait tesislerde geceyi geçiren vatandaşları da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kar yağışının başladığı bir gecede üzücü bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimiz gece uykularından uyanıp sokağa çıkmak zorunda kaldılar. Vatandaşlarımızın geceyi rahat bir şekilde geçirebilmeleri adına belediyemize ait tüm tesislerimizin kapılarını güvenli toplanma alanı olarak açtık. Belediyemize ait semt konakları, spor tesisleri, kafelerimiz ile akademi tesislerimizin kapıları açık. Ayrıca hemşehrilerimiz mahalle aralarına kurduğumuz çadırlar ile camilerde korunabilirler. Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız.” dedi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar koordinesinde toplanan Kocasinan Belediyesi ekipleri ve iş makineleri, Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, tüm ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiği bir gün olduğunu belirterek, “Öncelikle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Rabb’im tüm vatandaşlarımızı korusun. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Rabb’im yardım eylesin. Kamunun bütün kurumları olduğu gibi Kocasinan Belediyesi olarak da deprem bölgesi için iş makinelerimizi göndermeye başladık. İhtiyaç doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Öncelikli olarak Kahramanmaraş’a ve diğer deprem bölgelerine iş makinelerimiz ve personelimiz yola çıktı. Dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizle” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9