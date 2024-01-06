Kayseri Kocasinan vatandaşta tebessüm inşa etti

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern evine kavuşan bölge sakiniyle sohbeti, tebessüm dolu anlar yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırdığı bir başka konut sakinleriyle bir araya gelen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, kentsel dönüşümün hangi aşamada olduğu konusu hakkında bilgiler verdi. Bir vatandaşın belediyenin hızlı tepkisi ve taleplerini karşılamadaki çabası karşısında duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Gerçekten çok süper bir insanmışsın. Tanımıyordum ama tanıdığıma o kadar çok mutlu oldum ki. Bizi çok fazla mutlu ettin. Harika bir şey yaptın. Akşama söz verdin, sabaha işimiz halloldu. Çok değerli insansınız. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ise “Mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Evvel Allah yaparız” diye cevap verdi.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahalle’mizde kentsel dönüşüm konutları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreci daha fazla hızlandırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Dönüşümle bölgeye bir okul ve parklar kazandırdık ve şuan 16 bin metrekare alanda yaptığımız parkımız, etapların çözümlenmesiyle planladığımız 22 bin metrekareye ulaşacaktır. Hedefimiz, hızlı bir şekilde bölgede sosyal donatıları tamamlamak" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan’daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini sözlerine ekledi.