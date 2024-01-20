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Kayseri Kocasinan tarihi ana tanıklık etti

GÜNDEM 20.01.2024, 08:30
Kayseri Kocasinan tarihi ana tanıklık etti

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu macerasına, canlı yayında tarihi ana tanıklık etti. Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı’ya ‘Sağ git, selametle gel’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye olarak tarihi ana tanıklık ettiklerini ve büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ayrıca çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı ‘Gök Gözlem Evi’ projesini hayata geçirdiklerini ve yeni astronotlar için ise Astronomi Köyü Projesini de hayata geçireceklerini söyledi.

‘Bir Düşünürün Feneri (BDF)sayfası tarafından hazırlanan ve BDF ekibinden Şeyda Çakır’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programın canlı yayın konuğu olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından başarı, uygulama ve proje ödülü alan ‘Hıdırellez’i Gök Gözlem Evi’ çalışması hakkında detaylı bilgiler verdi.  Türkiye Uzay Ajansı ( TUA ) Yönetim Kurulu Üyesi ve eski TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve Astronom Tamer Akın’ın katıldığı programda, geçmişte ecdadın dünya bilim tarihindeki dönüm noktalarında büyük rol aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu macerasını, canlı yayında tanıklık etti. Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı’ya ‘Sağ git, selametle Gel’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırım ve düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını vurguladı.

Gök Gözlem Evi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesi ve kazanılması konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Bu noktada yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik ve Gök Gözlem Evi olarak hizmete sunduk. Tarihi yapı, ecdadımızın eseri olarak yeniden kazandırıldı. Bu yapıları geleceğe kazandırırken içine fonksiyon yüklerseniz, gelecek kuşaklara yine bir emanet olarak bu şekilde sağlanabiliyor. Yoksa fonksiyonsuz bir yapı olarak kalıyor.  Bizlerde Gök Gözlem Evi olarak kültür hazinemize bir yapı olarak katalım ama buraya gelen yetişkin, genç ve çocuklar uzay ile ilgili detaylı bilgi öğrensinler ve farklı bir bakış açısı kazansınlar diye gayret ettik. Sadece gök gözlem değil, astronomi müzesi haline getirelim diye yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle Müslüman bilim alimlerinin bu konuda neler yaptıklarının ve neler yapıp, gün yüzüne çıkardıklarının ve dünya bilim tarihindeki dönüm noktalarında büyük rol aldıklarını, bizden sonraki kuşaklara bunu anlatalım istiyoruz. Çünkü günümüzde bu bilimi batının ürettiği ve geçmişine onlar sahip gibi algılanıyor ve bu şekilde empoze ediliyor. Ama baktığımız zaman ciddi manada doğuda medeniyet var. Doğudaki bu bilim adamlarının geçmişte üretmiş oldukları bilimsel çalışmaların üzerine bir şeyler katılarak bugünlere gelinmiş. Bunu da kazanılmasını istedik.  Bu noktada uzaya ilk defa bir Türk gidiyor. Bu çok önemli ve değerlidir.  Bizim insanımız, adından söz ettirecek ve dünya tarihine geçecek işler yapar. Altyapıyı oluşturarak, gençlere ve çocuklara fırsat vermek lazım. Bizde bir belediye olarak bir fırsat verebilme gayretindeyiz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerin ufkunda uzayı, astronomiyi, gökyüzünü veyahut da evrenin içerisindeki derinliklerdeki sırları keşfedilmesi noktasında merak uyandırabiliriz. Bu noktada çalışma yapacak olan gençlere destek oluyoruz. İnsansız hava araçları, roket ve bu noktada yazılımları yapacak gençlere eğitimler ve teknik altyapı imkânı sağlıyoruz. Henüz bir yıl olmamasına rağmen Gök Gözlem Evinde etkinlikler yapıyoruz. Bundan sonra gerek eğitim gerek etkinliklerle buranın çok ciddi manada rağbet göreceğine eminim. Özellikle astronomi fotoğrafı çekenler ve merakı olanlar için projeleri hayata geçireceğiz. Gençlerimizin keyifle geleceği mekan haline getireceğiz. Hedefimiz, burada Astronomi Köyü inşa edebilmektir. Çocuklar buraya geldiği zaman öğrenirken farklı bakış açısı edinecekleri yer olacak. Astronomi Köy Projesini çalışmalarımızda hızlıca devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bir Düşünürün Feneri adına Şeyda Çakır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi ve eski TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve Astronom Tamer Akın ise Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler ve sağladığı teknik altyapı hakkında  övgüyle bahsederek, böyle imkânlar sunan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

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