Kayseri Kocasinan protokolü sahaya indi

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte deprem dolayısıyla geceyi tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla belediyeye ait tüm tesislerin kapıları vatandaşlara açıldı. Geceyi tesislerde geçiren vatandaşları, Kaymakam İlhan Abay ile birlikte ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla teker teker ilgilenip sohbet etti. Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimize hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu günleri birlik ve dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız dedi.

Vatandaşlardan gelen “Başkanım, tekrar deprem olacak diyorlar, aslı var mı?” sorusu üzerine vatandaşların gönlüne su serpen Başkan Çolakbayrakdar, “Deprem ola da bilir, olmaya da bilir. Zamanı, insanın bilebileceği bir şey değil. Şu gün, şu saatte, şurada, şu şiddette deprem olacak diyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. İnsanları panikletmenin bir manası yok. Moralimizi bozmayacağız, daha iyi olacağız inşallah. Bütün imkanlarımızla, ne varsa vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’ne ait tüm tesislerin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerde çadır kurduğumuz yerler var. Yüze yakın noktada güvenli toplanma alanımız var. 5 tane ekibimiz sürekli çorba dağıtıyor. Sayın Kaymakamımızla birlikte fırına gittik. Fırında ekmek yapılıyor. Ekmekleri alıp vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmetçolakbayrakdar, yaşanan depremin ardından belediyeye ait iş makineleri ve belediye personellerinin hızlı bir şekilde Kahramanmaraş’a sevk edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini de sözlerine ekledi.