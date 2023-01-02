Kayseri Kocasinan mutluluğun yuvasını kurdu

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022'de evlendirme dairesine başvuran 3 bin 138 çiftin nikah işleminin yapıldığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hem modern nikah salonunda hem de açık havada nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak olan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” dedi. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı’nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Modern salon ve açık havada evlenen çiftler ise unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.