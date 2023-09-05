Kayseri Kocasinan meclisi toplandı
Kayseri Kocasinan Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Meclis toplantısının açılışında konuşan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eylül ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 10 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Seyrani, Şeker, Ertuğrulgazi, Erkilet Camikebir, Mimarsinan, Yeşil ve Cırgalan Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü.
Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ımızın her bir noktasında çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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