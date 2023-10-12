Kayseri Kocasinan kentsel dönüşümle vatandaşa dokunuyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşilmahalle de gecekonduda oturan ve "Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım beni kurtar" diyen Hilmi Oba’nın isteğini yerine getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırıyor. Başkan Çolakbayrakdar’ın Kocasinan’da tek tek dönüşüm gerçekleştirmesi ve özellikle kentsel dönüşüm çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmesi vatandaşın büyük takdirini kazanıyor. Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşilmahalle ’de gecekondusunda oturan ve ‘Sana sonsuz güveniyoruz. Beni kurtar’ diyen Hilmi Oba’nın isteğini yerine getirdi. Hilmi Oba ve eşini, yaşadıkları eski ve imarsız yapıdan kurtaran Başkan Çolakbayrakdar, tüm prosedürleri tamamlayarak, Yeşilmahalle kentsel dönüşüm konutlarından tapusunu verdi. Bu kış sıcacık evinde geçireceklerinden büyük bir mutluluk duyan Hilmi Oba, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar etti.

Başkan Çolakbayrakdar ise “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İHedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” ifadelerini kullandı.