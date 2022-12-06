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Kayseri Kocasinan kadınları unutmadı

GÜNDEM 06.12.2022, 12:30
Kayseri Kocasinan kadınları unutmadı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mecliste görev yapan kadınların nezdinde tüm kadınların Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi’nin 88. yılını ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehirde yürütülen kentsel dönüşümle ilgili de konuştu. Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemde bulunan 35 madde karara bağladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesinde yapılacak olan sağlık ocağının yanına, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda eczanelerin de yapılacağını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Mevcut aile sağlığı merkezinin yerine yeni ve daha modern bir aile sağlığı merkezi planlıyoruz. Vatandaşlarımız biz buradan çıktığımız zaman ilacı nereden alacağız diyor. Çevresine eczane yapmayı da planladık. Gündelik olarak karşımıza gelen sorunları, bir sonrakinde sorun olmaktan kaldırıyoruz, vatandaşa hizmet sunuyoruz. Eğer ki bir önceki tecrübemizden bir ders çıkarmayıp da devam edecek olursak olmaz.  Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına, taleplerine, beklentilerine ve ihtiyaçlarına; hızlı, pratik, yerinde, anında çözüm üretmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Kayseri Valiliği, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kayseri Kadim Kadınlar Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında kadın istihdamının artırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal yaşama kazandırılması amacıyla protokol yapılması da mecliste oy birliğiyle karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bu çalışmanın Yemliha’da olması hasebiyle, kırsal kalkınma olarak da görülebilir. İşin özünde Yamula patlıcanıyla, patlıcanla yapılabilecek ürünler var” dedi.

Şehirde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her işlerini iyi yaptıklarını, kentsel dönüşümde ise Türkiye’de eşi benzeri olmayan, tamamen kendi imkanlarıyla bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar şu ifadeleri kullandı;

“Geldiğimiz noktada, kentsel dönüşüm alanlarımız içerisinde bulunan 2 binin üzerinde gecekonduda yaşayan vatandaşlarımıza yeni evlerini, sıcak yuvalarını teslim ettik. Önümüzdeki sene de Allah nasip ederse 3 binin üzerinde hak sahibini ev sahibi yapacağız. Gaziosmanpaşa, Yavuzlar, Yunusemre, Ziyagökalp, Yenidoğan, Uğurevler, Yıldızevler, Oruçreis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil Mahalle; ihtiyacı olan, değişimi ve dönüşümü yaşaması gereken bölgelerimiz. Argıncık da başlı başına değişimi dönüşümü olması gereken mahallemiz. Çalışmalara başladığımız günden bu güne 8 yıl içerisinde Allah’a şükür, attığımız her bir adımın karşılığında netice aldık. Bunların neticesinde de birçok yerde vatandaşlarımızın artık ‘Belediye varsa biz varız, belediye yoksa yokuz’ dediğini duyduk. 25 yılı aşkın belediyecilik çalışmamızın ve güzel uygulamalarımızın neticesi olarak vatandaşımızın güvenini kazandık. Hepsinden Allah razı olsun. Takdir edersiniz ki bir kişinin bir yük taşıma kapasitesi var. Kurumların da şirketlerin de böyle kapasitesi var. Bu kapasite neticesinde de birini kırmadan, dökmeden taşırsınız, dönersiniz yenisini taşırsınız. Biz bu noktada iyi bir döngü sağladık. Pandemi döneminde bile kentsel dönüşüm konutlarını teslim etmiş olan bir belediyeyiz. Geldiğimiz noktada baktığımız zaman bu bölgenin ihtiyacı var mıdır yok mudur tartışmadık. Önemli olan oradaki ihtiyacı karşılayabilmek için bir irade ortaya koyabilmek, ne yapacağımızla ilgili bir kaygı içerisine düşebilmek, bu kaygıyı harekete geçirecek bir proje ortaya koyabilmek. Argıncık’a geldiğimiz zaman, Argıncık kendi içerisinde sıkıntılı olan bir bölge. Kadastro olarak sıkıntıları var, mülkiyet olarak sıkıntıları var. Sosyal olarak o bölgede bir yaşanmışlık var, bir geçmiş var. Orası eskiden bir belediyeydi. Oradan gelen sorunlar var. Çözülmesi mi gerekiyor; evet. Bu sorunların çözülmesi, sadece Kocasinan’ın değil, Kayseri’de yaşayan herkesin hemfikir olacağı bir iş. Başladığımız günden beri az çok beni tanımışsınızdır. Bir şeyi gündeme çıkaracaksam ayakları yüzde yüz yere basmalı. Söylediğimiz şeyi yapabilmeliyiz. Argıncık’ta da hakikaten yoğun çalışıyoruz. Hiçbir zaman istediğimiz manada net bir ışığı göremedik orada. 100-150 metrekare bir mülkiyet var, üzerinde 4, 5 tane hak sahibi var. Altında da şöyle bir sosyal gerçeklik var. Oradaki insanlarla konuştuğum için çok iyi biliyorum. Sadece kentsel dönüşüm plan bazıyla değil, bir sosyal dönüşüm olarak gördüğümüz için oradaki insanların şöyle bir isteği var; ‘Başkanım iyi hoş da; burayı verdik, buranın karşılığında ne alacağız? Bir bilemedin iki daire. Ben burada 3 daire oturuyorum. 3 kişi nereye gideceğiz.’ Baktığımız zaman oradaki insanların da haklı olduklarını görüyoruz.”

Toplantı; Başkan Çolakbayrakdar’ın; kadın meclis üyelerinin Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi’nin 88. yılını kutlaması ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle fotoğraf çektirmesi sonrası sona erdi.

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