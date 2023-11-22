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Kayseri Kocasinan'ın örnek tarım projesine hanımeli

GÜNDEM 22.11.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan'ın örnek tarım projesine hanımeli

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,  şehrin merkezinde hayata geçirdiği özgün bir tarım modeli projesi olan ve kadınların hem organik üretim yapma hem de Kayseri’ye özgü ürünlerin yetiştirme imkânı bulduğu 25 bin dönümlük tarım arazisinde yapılan çalışmaları kontrol etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretiminde de yer alabilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de Tek, Türkiye’ye model olan projenin ülkenin geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, proje kapsamında Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin Şeker Mahallesi’ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan 25 bin dönümlük tarım arazisi üzerinde yapılan çalışmaları inceledi. 11 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretimin meyvelerini verdiğini ve hasat edildiği belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kadın Kooperatifimizin üretim yaptığı bahçemizdeyiz. Burada kadın çiftçilerimiz, doğal ürünleri yetiştirme imkânı buluyorlar. Bu yaz, tarlaları teslim etmiştik. Mevsim itibariyle biraz geç ekimi, dikimi yapıldı ama önümüzdeki yıl itibariyle hem organik hem de Kayseri’mizin karahıdır gibi yerli tohumlarının yetiştirileceği bir mekân olacak.

Bin 200 metrekarelik parseller olmak üzere toplam 25 bin dönümlük arazide domates, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, biber gibi organik ürünlerin yetiştirildiği ve 11 üreticinin yer aldığı bu çalışma, ileriki zamanlarda daha da büyüyecek. Hanım kardeşlerimizi, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretiminde de içinde olabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden bir tanesiyiz. Kayseri’den bir büyükşehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yapmış olduğu kooperatifle bir ilk olduk. Bu noktada kadın kooperatifimiz için yapmış olduğumuz bu proje örnek teşkil ediyor. Özellikle hem şehrimizde hem ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Fiziki olarak yapılması gerekenlerin son aşamasındayız. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burası daha güzel sezona hazır hale gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımı buluşturan projenin Kocasinan modeli olarak, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

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