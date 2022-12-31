Kayseri Kocasinan'ın 'geri dönüşü' muhteşem oldu

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 4 bin 606 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek,Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

“Tabiat bize bir emanettir” diye sözlerine başlayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 7 yılda 662 bin 388 adet ağacın kesilmesini önledik. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak, kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “KAYÇEV ile 7 yılda 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 662 bin 388 ağacın kesilmesini önledik. 11 bin 934 ton plastik geri dönüştürülerek, 9 Milyon 267 bin 390 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca bin 669 ton metal toplandı. Toplam olarak 7 yılda 55 bin 663 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu sözlerine ekledi.