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Kayseri Kocasinan'ın Ekolojik Pazarı'na yoğun ilgi

GÜNDEM 29.11.2023, 07:15
Kayseri Kocasinan'ın Ekolojik Pazarı'na yoğun ilgi

Kayseri Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olan ve Erciyesevler’de kurulan ‘YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR’ in 2023 verilerine göre; 143 bin 317 kilo organik ürün satıldığı ve 3 milyon 377 bin 110 TL ciro ile kendi rekorunu yeniledi. Organik Pazar’da 34 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik tarımı Kayseri’ye sevdirdiklerini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olduğunu söyledi.

İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz ”dedi. Erciyesevler pazar yerlerinde yazın ile sonbahar mevsiminde açık olan organik pazar’a vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliğin ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 34 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek, üretim yapıldığı ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri’de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye’de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri’de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ımızı tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşerilerimizin sağlıklı sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olan ve Erciyesevler ile Yenimahalle’de kurulan ‘YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR’ in 2023 verilerine göre; 143 bin 317 kilo organik ürün satıldığı ve 3 milyon 377 bin 110 TL ciro ile kendi rekorunu yeniledi. Son 10 yılda toplam 1 milyon 465 bin 853 kilo taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 9 milyon 810 bin 895  TL ciro elde etti.

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