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Kayseri Kocasinan'ın 2024 yatırımları hazır

GÜNDEM 22.01.2024, 07:45
Kayseri Kocasinan'ın 2024 yatırımları hazır

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Kocasinan’ın dört bir bölgesini adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Her bölgede olduğu gibi Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde de kangrene dönen 40 yıllık sorunları, istikrarlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla şehre, yeni bir bulvar kazandıracaklarını ve önümüzdeki günlerde ise yeni müjdeler vereceklerini ifade etti.

Hafta sonu başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle ile birlikte Yavuzlar, Yunusemre, Ziyagökalp, Yenidoğan, Oruçreis, Şeker, Turgutreis,  Erkilet, Ertuğrulgazi ve Osmangazi Mahallesi’nde yol, bulvar, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, park ve diğer donatılar için saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların keyifli bir Kocasinan’da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi. İlk olarak Yavuzlar Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Karadeniz Caddesi’nden Tayfun Caddesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan yol için gecekonduların yıkım çalışmalarının bittiğini ve modern rotary kavşak ile altyapı çalışmalarının başladığını belirtti.

Yavuzlar Mahallesi’nde kronik imar sorununun çözümlenmesiyle hızlıca çalışmaların başladığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yavuzlar Mahallesi’nde 40 yıllık beklenen altyapı çalışmasını, artık hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Karadeniz Caddesi’nden başlayıp, yapacağımız modern rotary kavşak ile beraber devam edecek olan Tayfun Caddesi’nin yolunu tamamlayacağız. Karadeniz Caddesi’nden Tayfun Caddesi’ne uzanan yolun tam orta noktasındaki kavşakta, gecekonduların yıkım işlemini gerçekleştirmiştik şimdi ise çalışmalarımız başladı. Malumunuz buradaki gecekonduları çözüme kavuşturup, altyapı çalışmalarına başladık. Bahar ile birlikte yol yapım ve asfalt çalışmasıyla bu bölgeyi, Yavuzlar, Yunusemre ve şehrimize kazandıracağız. Bu bölge için yapacak çok çalışmamız var. Önümüzdeki zaman diliminde bu müjdelerimizi vereceğiz” diye konuştu.

Kayseri ve Kocasinan’a yeni bir bulvar daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Karadeniz Caddesi’nden Tayfun Caddesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacağız.Tayfun Caddesi ismi vardı ama yıllardır gecekonduların içinde kalmış bir sokak görünümündeydi. Mülkiyet sorunlarının çözümlenmesiyle bir bulvarı daha şehrimize kazandırmış olacağız. Bir bulvarın yanı sıra çevre düzenlemesi, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve sosyal donatılar yapılmaya başlayacak. Bahar ile birlikte asfaltlanacak olan bulvar, bölgeyi daha da canlandıracak. Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, insanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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