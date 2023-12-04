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Kayseri Kocasinan hizmette çıtayı 'aş'tı

GÜNDEM 04.12.2023, 08:45
Kayseri Kocasinan hizmette çıtayı 'aş'tı

Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 187 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaptığı hizmetlerle hem gönül alan hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirterek, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olan bir belediye olarak, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarında yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. 3 yıl önce başlattığımız projeyle 65 yaş üstü 187 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 187 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek, sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 187 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

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