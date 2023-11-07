Kayseri Kocasinan hizmet için çalışıyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar; “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 20 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Mimarsinan, Yemliha, Argıncık, Kuşçu, Yazır, Şeker, Yeni Mahalle, Yunusemre, Cırgalan, Yeşil Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Derneği’ne nakdi yardım yapılması talepleri de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engellilere nakdi yardım konusu oy birliğiyle kabul edildi.

‘SÜMER’ İSMİ YAŞATILACAK’

Toplantıda ayrıca Sümer Mahalle Muhtarının, mahalle isim değişikliği yapılması talebi görüşüldü. ‘Sümer’ isminin yaşatılması için Yeni Mahalle’nin ismi ‘Sümer Yeni Mahalle’ ismiyle revize edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.