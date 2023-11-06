Kayseri Kocasinan Erkilet'e estetik dokunuş

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Erkilet Bulvarı üzerinde yapımın son aşamasına gelen park çalışmasını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı’nın adım adım güzelleştiğini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni parkın tamamlandığında estetik ve görsel açıdan zenginlik katacağını ve bölgeye yeni bir görünüm kazandıracağını vurguladı.

Hafta sonu başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle ile birlikte Erkilet ve Yeşil Mahalle’de adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Yeni parkın çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Yeşil Mahalle Meydanı’na nazır bir şekilde hem park hizmeti verecek hem de Erkilet Bulvarı’nı daha güzel hale getirecek olan yaşam alanının son aşamasındayız. Pergolaları, yeşil donatıları ve bitkileriyle birlikte bu bölgeye renk katacak güzel bir parkı daha hizmete sunmuş olacağız. Güzelleştirme çalışmamız, buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Yeni park ile çehreyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle’yi, Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.