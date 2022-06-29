Kayseri Kocasinan 'dost eli'ni uzatıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi yeni ürünlerin raflarda yerini alması için hazırlıkların devam ettiği sosyal Market’i gezdi. Çocukların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Market’in raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'ye bağlı Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde 2017 yılında hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen yaz sezonu ürünlerini inceleyen Belediye Başkanı AHmet Çolakbayrakdar, market çalışanı down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi.

Onunla sohbet edip, ürünleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar; “Hem yaz sezonu hem de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal Market’imizde hazırlıklar başladı. Sezonluk ve bayramlık ürünler raflarda yerini alıyor. Önümüzdeki günlerde yeni ürünler, Sosyal Market’ten alışveriş yapanlarla buluşmaya başlayacak. Bugün burada ayakkabılarla başladığımız hazırlıklar kıyafet çeşitleriyle devam edecek. Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızın bayramlıklarını tedarik etme noktasında hazırlık yapıyoruz. Bütün çocuklarımıza yeterince bayramlık kıyafetle onların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Marketimizin raflarını donatıyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyor, huzurla inşallah bayram geçirmek nasip olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren markette Kurban Bayramı öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor.