Kayseri Kocasinan depremzedeler için seferber oldu

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asrın afeti olarak nitelendirilen depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin ilk saatlerinden beri desteklerimiz sürüyor. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını, deprem bölgesine seferber ettik. Ayrıca ilçemizdeki bütün tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız.

Örnek birliktelik sergileyen hemşehrilerimiz de topyekun bir biçimde bölgeye yardım göndermek ve şehrimize gelen depremzedelere destek olmak için yoğun gayret sarf ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Deprem bölgesinde mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm imkanlarla depremin yaralarını sarmak için gece gündüz durmadan çalışmaya deva