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Kayseri Kocasinan'dan Yunusemre'ye sosyal tesis

GÜNDEM 21.11.2023, 11:45
Kayseri Kocasinan'dan Yunusemre'ye sosyal tesis

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak olan tesiste çalışmalarını kontrol eden Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet edip, kolaylıklar diledi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahiplerine dönüşümle yapacağımız konutların hepsini teslim ettik. Geçtiğimiz aylarda en son etabında anahtarların teslimatını yaparak, söz vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın hepsinin konutlarını yaptık. İyi günlerde otursunlar. Geçtiğimiz yıl oturanlar ve bu kış oturacak olanlar, sıcak yuvalarında sıcak bir kış geçirecekler.  Hayırlı olsun.

Güzel yuvalarında güzel anılar biriktirsin. Şimdide kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptığımız sosyal tesisimizde kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bir mekânı daha Yunusemre ve Yavuzlar Mahallemize kazandırıyoruz. Tesis, bin 185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek. Dönüşümle birlikte yine bölgeye park inşaatı devam ediyor. Bu tesisi inşallah 2024 yılında tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.  Tesisi; kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesin istifadesine sunmuş olacağız. Kazasız belasız inşaatın tamamlanması ve güzel günlerde bu tesislerin kullanması nasip olsun diliyorum. Bizim bir tek kaygımız var; şehrimizi güzelleştirmek ve şehre hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek; “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz.  Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

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