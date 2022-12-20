Kayseri Kocasinan'dan 'yeşil' rekor

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 2022 yılında ilçeye kazandırdığı 345 bin 500 metrekare yeşil alan ve 484 parkla yeşil alan rekoru kırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar, 15,23 metrekareye ulaştığını belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da toplam yeşil alanı 6 Milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştırarak, yeni bir rekor elde ettiklerini söyledi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla ‘Yeni bir yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerini belirterek; “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 484’e yükselttik.

Bu kapsamda ilçemize toplam 2 milyon 382 bin 261 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 milyon 785 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplam Kocasinan’ımızda 6 Milyon 167 bin 461 metrekare yeşil alan olmaktadır. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,23 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.