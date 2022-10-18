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Kayseri Kocasinan'dan yeşil atılım

GÜNDEM 18.10.2022, 10:45
Kayseri Kocasinan'dan yeşil atılım

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden 6 bin metrekarelik alana sahip, farklı oyun gruplarının olacağı çok fonksiyonlu yeni parkta çalışmaları inceledi. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, birbirinden farklı ve yeşil ağırlıklı yeni parklarla Kocasinan’a ayrı bir güzellik kattıklarını ve yeşil alan oranını artırdıklarını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde park çalışmasını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını söyledi.

Daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Şehrim merkezi Mithatpaşa Mahalle’mize yeni bir park daha kazandırıyoruz. İmar çalışmalarının bir kısmı tamamlanan ve bir kısımda da devam eden bölgemizde yoğun bir şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yapılaşmanın hızlanmasıyla birlikte yeni park alanlarının da inşaatına başlayacağız. Mevcut imar planlarının oluşabilecek her bir alanda park yapmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın konforlu ve rahat bir şekilde parklarda oynayabilmeleri, yetişkinlerimizin de parklarda verimli vakit geçirmeleri için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden parklarımızı tamamlanmasıyla birlikte hem Kocasinan’ımızın yeşil alan olarak metrekaresi büyümüş olacak hem de Mithatpaşa Mahalle’miz, yeni park alanlarına kazanmış olacak. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için fonksiyonel ve modern parkları, mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız; parklarımızla, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.

Bölgeye yapılan hizmetlerden vatandaşların memnun kaldığını ifade eden Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hayrettin Aydoğmuş ise Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan parklar yaptığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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