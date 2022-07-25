Kayseri Kocasinan'dan yatırım gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımı olan 54 Milyar TL ve Yüksek Hızlı Trenin temel atma töreninde; Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin 350 Milyon TL değerindeki 44 yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarından dolayı teşekkür ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise; birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını belirterek; “Muhteşem bir kalabalık ile yine meydanları taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum ” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Özellikle ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediyeyiz. Bu çerçevede doğrudan vatandaşımıza dokunan kentsel dönüşüm konutlarımız, dev parklar, yaşam alanları ve diğer yatırımlarımızın resmi açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu vesileyle muhteşem bir kalabalık ile yine meydanları taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “İnsan odaklı projeler üretiyoruz ve yaptığımız her bir yatırım, şehrimize değer katmaktadır. Bu bakış açısıyla hemşehrilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Belediye olarak temizlik, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız olmazsa olmazımızdır. Bunları en iyi şekilde yapmaya yoğun gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Kocasinan’ımızı ve Kayseri’mizi daha kıymetli ve daha değerli olması için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlarla Kocasinan’ı geleceğe taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AÇILIŞI YAPILAN TESİS VE YATIRIMLARIN BAZILARI;

Uğurevler okul, Uğurevler kentsel dönüşüm konutları, restorasyonu biten tarihi yapılar, Kayserispor parkı ile dev parklar, Kasapoğlu Cami, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırmaları gibi pek çok proje bulunuyor. Resmi açılışı yapılan yol çalışmaları kapsamında ise toplam 62 bin 650 metre uzunluğunda yollara; 213 bin ton temel malzeme ile 381 bin 380 ton dolgu malzemesi kullanılarak, 114 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.