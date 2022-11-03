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Kayseri Kocasinan'dan tarım hamlesi

GÜNDEM 03.11.2022, 11:15
Kayseri Kocasinan'dan tarım hamlesi

Milli ve yerli tohum hamlesi ile tarıma sağladığı destekle büyük takdir toplayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tarıma yeni bir boyut kazandıran Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Kocasinan Bölgesi’nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin en büyük yüzölçümlü merkez ilçesi olduğunu ve bundan dolayı Kocasinan’ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında sebze fideleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ceviz ve badem ağacı üretimi, siyez ve gacer buğdayı ve organik domates fidesi üretimi gibi çalışmalarla tarımsal kalkınmaya büyük destek olduklarını ifade etti. Proje ve hizmetleriyle çiftçilere alternatif ürün çeşitleri de sunduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Özellikle 3 yıl önce 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. İki yıldır ise Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğday tohumunu, 30 dönüm arazi üzerine ektik ve çiftçilerimize tohumları dağıttık. Ayrıca 10 bin dönümlük arazide 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle yerli ve milli üretimde örnek olan ilçemiz, geleneksel hale gelen ve Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır”.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet’in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl, etkinlik ve festivallerle tanıtımını yaptığımız ürünler, ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir” diyerek noktaladı.

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