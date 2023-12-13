Kayseri Kocasinan'dan şehrin kalbine dokunacak dönüşüm

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanmak için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Ankara’da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ziyaret edip, istişarelerde bulunan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını söyledi. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve Cumhuriyet’in ikinci asrını Kocasinan’ın dönüşümüyle taçlandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Daha hızlı çözüm üretmek için önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşmüştüm ve yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Şimdi ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin ile istişarelerde bulunduk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan’da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü rahatlatacak. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri’mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burasını kentsel dönüşüm için rezerv alanı olarak kullanacağız. Uzun zamandır çalıştığımız ve bizleri heyecanlandıran müjdemizi buradan duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Alsancak ve Argıncık Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin daha da hızlanacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.