Kayseri Kocasinan'dan 'sağlık'lı projeler

Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitim alanında da Türkiye’ye örnek olan projelere imza attıklarını ifade eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Her zaman eğitim alanında yapılan yatırımlara destek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız için 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Temiz Okul Projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanı sıra mekanların hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Fiziki ve hijyenik temizlik çalışmalarına 4 yıl önce bahçe temizlik uygulamalarını da ekledik. Okullarımızın bahçelerini de ilgili birimlerimiz, temizliğini yapıyor. 2016 yılından beri yürüttüğümüz hijyen ve temizlik çalışmalarının pandemi ile mücadelede ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Pandemi sürecinde okulların kapalı olduğundan dolayı temizlik çalışmalarına ara vermiştik ve bu yıl tekrardan uygulamamızı başlattık. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Temiz Okul Projesi’ ile öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulları dezenfekte edip, hijyen temizliği yapılıyor. Kocasinan sınırları içerisinde bulunan 89 okulda; lavabo ve tuvaletler gibi sıhhi mekanların temizliğini titiz bir şekilde yapan ekipler, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmasıyla özellikle zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilere daha sağlıklı bir ortam sunmuş oluyor.