Kayseri Kocasinan'dan öğretmenlere özel Türk kahvesi

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocasinan’daki okulları ziyaret edip, Öğretmenlerin Günü’nü kutlayarak, kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Süleyman Tarman İlkokulu’nu ile Mimarsinan Mahallesi’ndeki Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğretmenlerle bir araya gelip, Öğretmenlerin Günü’nü kutladı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Öğretmenim Mektubunu Aldın Mı?’ köşesinden öğrencilerin öğretmenlerine ve kendisine yazılan mektubu okudu.

Kocasinan’daki tüm öğretmenlere, özel olarak hazırlandığı kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerin gönlünü fethetti. Samimi sohbetlerin olduğu toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “İlkokul Öğretmenim Mehmet Esmer ve bütün öğretmenlerimiz benim için çok kıymetli ve değerlidir. İlkokul eğitimi çok önemlidir. Okumayı, yazmayı ve hayata dair birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Özellikle öğretmenlerimizin öğretmiş olduğu erdemli ve iyi insan olabilme, milli ve manevi değerlere sahip olabilme, kardeşlik ve arkadaşlık gibi birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Öğrenciler, öğretmenlerin elleriyle şekilleniyor” dedi.