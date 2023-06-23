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Kayseri Kocasinan'dan kurban öncesi sıkı denetim

GÜNDEM 23.06.2023, 09:45
Kayseri Kocasinan'dan kurban öncesi sıkı denetim

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
“Kurban Bayramı’nda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hazırlıklarımızı kurban kesimi denemesiyle sonlandırdık” diyen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte kurban kesim ve satış yeri hakkında basın mensuplarına bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olması dolasıyla vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu ve Türkiye’de bu hizmeti yapan nadir belediyelerden biri olduklarını vurguladı.

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve kurban satış alanında tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar,"Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde hazırlamış olduğumuz kurban kesim ve satış alanında her şey hazır. Bu yıl onuncu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Kurban kesimlerinin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3 adet, küçükbaş için de 2 adet olmak üzere mobil kesimhanelerde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde başta olmak üzere 11 farklı noktada kesim hizmeti vereceğiz" dedi.

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; “Bayram boyunca kesintisiz hizmetin yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurduk. 2 ayrı ekip olarak toplam 6 kişiden oluşan ‘Kocasinan Kurban Timi’, bayram boyunca hizmet verecek. Bayram boyunca herhangi bir nedenle kurbanlıklarını kaçıranlar 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından belediyeye ulaşabiliyor. Ekiplerimiz profesyonel şekilde anında olaya müdahale ederek kurbanlığı etkisiz hale getirecektir ve sahibine teslim edecektir. Bütün gayretimiz hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıklarını tamamladı. 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin  araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanları, yaklaşık 400 kişi personel ile hizmet verecek olan Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturdu. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl onuncu organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kocasinan Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi ortalama 400 büyükbaş ve 600 küçükbaş olmak üzere yaklaşık 4 bin vatandaşa hizmet verecek.

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