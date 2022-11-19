Kayseri Kocasinan'dan 'Kent Balkon' projesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün ana omurgasını oluşturan yol çalışmaları ile ‘Kent Balkon’ Projesi’nin alanını inceledi. Dönüşümle birlikte hayata geçecek olan ‘Kent Balkon’ Projesi’nin şehre nefes aldıracağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanında sürdürülen çalışmalar neticesinde Ahievran’ın yeni haliyle gün yüzüne çıkmaya başladığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi'ndeki çalışmalarını takip eden Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi’nin kentsel dönüşümle birlikte Kocasinan’a yakışır bir mahalle olacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahallesi’nde dönüşümün ana omurgasını oluşturan yol yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Fiziki olarak üstyapısı tamamlanan yolun iki taraflı ve orta refüjün kilit parke çalışması devam ediyor. Yolun yapımıyla birlikte ‘Kent Balkon’ diye adlandırdığımız projemizi de hayata geçireceğiz. Ahievran kentsel dönüşüm alanı içerisinde önemli bir yeri teşkile eden yol yapımıyla birlikte ‘Kent Balkon’ projemiz, şehrimize nefes aldıracak. Vatandaşların yüzlerini gülümsetecek, onların hayatına renk katacak ve çevreyi nitelendirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunmanın gayreti ve çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahievran Mahallesi’ndeki yola; 6 bin 400 ton temel malzeme ile 8 bin 500 ton ariyet malzemesi kullanılarak, 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca yolun iki tarafı ile orta refüjde kilit parke ve çevre düzenleme çalışması ise devam ediyor.