Kayseri Kocasinan'dan her mahalleye hizmet

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevzioğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden park çalışmasını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan’ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gönül belediyeliği anlayışıyla hizmet ettiklerini belirterek, belediye alanında kendileriyle yarıştıklarını söyledi.

Fevzioğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden park çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını dikkat çekti. “Şükürler olsun Kocasinan’daki her mahallemizde bir izimiz, bir hizmetimiz var” diyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenine ve yeşilin önemine dikkat çekerek; “Fevzioğlu Mahallesi’nde yapmış olduğumuz park çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sonbaharda ise yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla Fevzioğlu Mahalle’miz, bir park daha kazanmış olacak. Daha yeşil bir Kocasinan için park çalışmalarını aralıksız sürdürerek her yaştan vatandaşımızın rahat bir şekilde dinlenebilecekleri ve spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapıyoruz. Dünya standartlarında olan parklarımızın daha işlevsel olması için titizlikle gayret sarf ediyoruz. Parklarımızı daha da yaygın hale getirerek, Kocasinan’ı geleceğe hazırlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerim, daha huzurlu ve daha mutlu olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni parkın Kocasinan’a ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini sözlerine ekledi.