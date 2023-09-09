Kayseri Kocasinan'dan filoya araç takviyesi

Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için filosuna eklediği ve maliyeti 129 Milyon TL olan 38 yeni aracı, düzenlenen törenle tanıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, 2015 yılından bu zamana kadar 173 yeni aracı Kocasinan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen araç tanıtım törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Ford Metinler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Yeni 38 araç, 11 Eylül Pazartesi Günü itibariyle Kocasinan yollarında olacak. Bu araçlar; Kırsal, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Ve Bahçeler Müdürlüğü’nde hizmet verecek. Özellikle son 4 yıldır, araç filomuzu güçlendirme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar ilçemize 135 iş makinası dahil ettik. Bunlardan biri olan yüzde yüz elektrikli minibüs olarak aldığımız aracı, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzde engelli kardeşlerimiz için kullanılacak. Kayseri’de tek olan diğer aracımız ise asfalt freze aracı ile ömrünü doldurmuş asfaltları kazıyarak, yeni yollarda asfaltı kullanılıyoruz. Kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. 6 Şubat depreminde garajımızdaki bütün araçlar, 24 esaslı deprem bölgesinde hizmet verdi. Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Hizmetten hizmete yatırımdan yatırıma koşan Kayseri belediyeciliğini model olarak aldığı başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi huzurumuzu bozmasın. Kayserimizde bu birlikteliğini bereketini yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu da Kocasinan’ın nüfusu 400 bin olduğuna dikkat çekerek, “Kocasinan’ın sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi, valilik, havaalanı gibi önemli yerler bulunuyor. Hizmet alanı geniş olan Kocasinan’a bu alınan araçların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Değerli başkanımı tebrik ediyorum. Hem çalışıyor hem de araç filosunu gençleştirip, güçlendiriyor. Bizler, şehrimize daha faydalı olabilme gayreti içerisinde yoğunca çalışıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde çalışmalarımız örnektir. Burada hizmet anlayışıyla Kayseri’mizde iyi hizmetler veren 17 belediyemiz var. Kayseri’de kol kola girerek hizmet var. Buda şehre bereket olarak geri dönüyor. Allah’a hamd olsun. Bu güzel hizmetlere emek veren Belediye Başkanımız Ahmet Beye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, sembolik anahtarın teslim alınması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 1 adet wırtgen asfalt freze aracı, 4 adet ford 1833 kamyon (arazöz), 3 adet ford 2533 DC kamyon (çöp kamyonu), 5 adet ford 3542 D kamyon (karla mücadele aracı), 6 adet ford 350m çift kabim kamyonet (karla mücadele aracı), 1 adet otokar atlas kamyon (süpürge aracı), 1 adet smart mini ekskavatör (ataçmanları ile birlikte), 5 adet otokar atlas kamyon (karla mücadele aracı), 1 adet otokar atlas kamyon (vidanjör), 3 adet aga 2100 mini süpürge, 3 adet hidromek beko loader,2 adet küvet hardox (dorse), 2 adet ford f max çekici (damper dorse+çöp dorsesi), ford 25 tonluk vinç, 1 adet elektrikli ford transit olmak üzere toplam 38 aracı filosuna ekledi.