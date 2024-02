Kayseri Kocasinan'dan Ertuğrulgazi'ye yeni çehre

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkez –kırsal, dağ -bayır fark etmeksizin her alanda hizmet ürettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yatay mimariye uygun yapılaşmalara imkan verecek bölgelerin imarlaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yapım çalışmalarını takip etti. Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

İlçe sakinlerine daha rahat ve daha kaliteli hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, Kocasinan Belediyesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mevsim şartları elverdiği ölçüde her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada Fen İşleri Müdürlüğümüz, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yolun, altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Sezon için hazırlıklar yapıyoruz. Özellikle bu bölgedeki düşük yoğunluklu bağ/safiye alanı veya yatay mimariye uygun yapılaşmaya imkân verecek bölgelerimizin imarlaşma çalışmalarının hazırlığı içerisindeyiz. Bahar ile birlikte diğer altyapı kurumların bu bölgedeki çalışmalarını öngörüyoruz. İnşallah programımız içerisinde yer alan asfalt çalışmalarını da yazın yapacağız. Kocasinan’ın her bir bölgesi, yenilenmeye ve yeniden yapılanmaya hazır bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Merkezdeki en büyük yüzölçümüne sahip belediye olarak gerek merkez gerek kırsalda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Merkez -kırsal, dağ -bayır fark etmeksizin her alanda hizmet üretiyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir Kocasinan’ı inşa ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Kayseri inşa edebilmek için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Her şey, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu yaşayabilmeleri içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Sevdalısı olduğumuz Kayseri’mize hizmet etmek bizim için onurdur. Yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer katıyoruz” diye noktaladı.