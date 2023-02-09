Kayseri Kocasinan'dan deprem bölgesine mobil mutfak

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3’üncü mobil mutfağı deprem bölgesinde kuracaklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremin yaşandığı ilk andan itibaren deprem bölgelerine yardım göndermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bir yandan sıcak mutfak ihtiyaçları, bir yandan iaşe, bir yandan da iş makinelerimizle birlikte enkaz altında kalmış kardeşlerimizi çıkartabilmek için yoğun bir şekilde ekiplerimiz sahada çalışma yürütüyor. Lowbetler iş makinelerimizi bıraktıktan sonra gelip yeni iş makinelerimizi götürüyorlar. Orada çalışan ekiplerimizle beraber hepsi şu anda deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyorum. Enkaz altında olanları da inşallah en kısa süre içerisinde sağ salim kurtarmak nasip olsun” diye konuştu.

