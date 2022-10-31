Kayseri Kocasinan'dan Cumhuriyet'e özel klip

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin denizi olan Kuşçu Marina çekilen klip, kısa zamanda büyük beğeni topladı. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram'ını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen 99 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Çolakbayrakdar, "Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Anlamlı klipten dolayı gençleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Romeo Halk Oyunları Ekibi’ nin destekleriyle Kuşçu Marina’da çekilen ve renkli görüntülerin yer aldığı diğer anlamlı klip ise büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, vatandaşlardan tam not aldı.