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Kayseri Kocasinan'dan çiftçilere müjde

GÜNDEM 04.07.2023, 07:15
Kayseri Kocasinan'dan çiftçilere müjde

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nde Temmuz ayı Meclis toplantısı, bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve ürünlerle katma değer sağlayarak çiftçi gelirlerinin artırılması amacıyla hububat eleme ve paketleme tesisinin kurulacağının müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda Beyazşehir, Mithatpaşa, Alsancak, Gevhernesibe, Ertuğrulgazi, Yıldızevler, Mahzemin ve Şeker Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Kocasinan Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi’ başlıklı projenin yürütülmesi için, belediyeyi temsilen proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesi ve projenin tamamlanması için gerekli  eş finansman tutarının belediye tarafından karşılanması görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve hayata geçireceği projelerle çiftçilerin Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri merkez de en büyük çiftçi nüfusunun olduğu ilçe Kocasinan’dır. Bu kapsamda bölgemizdeki çiftçilerimize destek vermek adına yine örnek bir çalışmaya imza atıyoruz. Tesisin 3 Milyon TL’sini Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanırken kalan kısmı 2 Milyon 460 Bin TL’si ise Kocasinan Belediye’miz karşılayacaktır.  Hasanarpa Mahallesi’nde kuracağımız tesis ile hasat döneminde ürünlerin elenmesi ve paketlenmesi ve arkasından da projenin büyütülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca bu proje şu ana kadar Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) de verilen destekler içerisinde en büyük finansmanı oluşturuyor. Özellikle yıllardır dediğimiz ve uyguladığımız tarımsal üretimler, Türkiye’ye model olmuştur. İnşallah bu noktada Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize bir hububat eleme ve paketleme tesisi kazandırmış olacağız. Başlangıç olacak olan bu uygulama, çok daha büyük alanlarda çok daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacaktır” ifadelerine yer verdi.

Toplantı Başkan Çolakbayrakdar’ın Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.

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