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Kayseri Kocasinan'dan can dostlara anlamlı destek

GÜNDEM 04.02.2023, 12:30
Kayseri Kocasinan'dan can dostlara anlamlı destek

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, havaların soğuk olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışmasını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 92 adet besleme noktasına haftada 5 kez düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Kayseri’de Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu vurguladı.

Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Peygamber Efendimizin ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale için 2017 yılında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunarak, bu çalışmamamızla örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı ‘Kedi Kasabası’ için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı halde bulunan sokak hayvanlarına rastlamaları durumunda Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'ne ulaşmaları veya 0 (352)  222 70 00 numaralı telefon hattını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

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