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Kayseri Kocasinan'dan ata tohumu dağıtımı

GÜNDEM 21.10.2022, 07:45
Kayseri Kocasinan'dan ata tohumu dağıtımı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından çiftçilere ulaştırılmak üzere kırsal mahalle muhtarlarına, Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayı dağıtıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programa; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkan Vekili Hacı Saygı, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Bizim için muhtarlarımız önemli ve değerlidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizim iletişim köprümüzdür” dedi. Metropol bir ilçe olan Kocasinan’ın; tarım, ziraat ve hayvancılık alanında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretiminin önemine dikkat çekerek, “Eğer ki; çiftçi kardeşlerimiz, ekip, dikmez ve üretmezse, şehirdeki insanlar aç kalır” diye konuştu.

Gacer buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın Türkiye’ye model olduğunu ifade ederek; “İki yıldır ekimini ve hasadını yaptığımız gacer buğdayının tohumlarını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Merkez ilçe olmamıza rağmen 45 köyümüzdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bu çerçevede vatandaşlarımızın doğduğu topraklarda üreterek yaşaması için projeler geliştirip, destekliyoruz. Her zaman çiftçi kardeşlerime dile getirdiğim; ‘Eğer siz buralarda ekmezseniz, dikmezseniz ve üretmezseniz, şehirdeki insanlar aç kalır’. Bu bölgelerde ne kadar çok ekip, dikim ve tarımsal üretim olursa, bir o kadar ülkenin kalkınmasına katkı olur. Tarımsal üretime; ülkemiz, Kayseri’miz ve Kocasinan’ımız el elverişli yerlerdir. Kocasinan bölgesi, Kayseri’deki ziraat ve hayvancılık üretimi alanında yaklaşık yüzde 20’sını oluştururken diğer 15 ilçemizde yüzde 80’nını oluşturmaktadır. Bu noktada en büyük üretim kapasitesi olduğu ilçe Kocasinan’dır. Ayrıca metropol bir ilçe olan Kocasinan, bu konuda avantajlı konuma sahiptir. İlçemiz, Türkiye’de çerezlik ay çekirdeği üreten en önemli yerlerden birisidir.  Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptığımız siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir. Ata tohumu olarak bildiğimiz gacer buğdayının tohumunu iki yıldır toprakla buluşturuyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. İnşallah daha fazla Kayseri’mizde ve yöremizde ekilip, biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi’nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Gacer buğdayı, buğdayların atasıdır. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Ziraat Odası Başkan Vekili Hacı Saygı ise Başkan Çolakbayrakdar’ın çiftçilere büyük destek verdiğini belirterek; “Çiftçilerimize her alanda başkanımız destek oluyor” şeklinde konuştu.

Çiftçiler ve muhtarlar ise uygulama sayesinde hem tüketicilere sağlıklı bir ürün sunduklarını hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağladıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere ulaştırılmak üzere kırsal mahalle muhtarlarına yaklaşık 3 ton gacer buğday tohumu dağıtıldı.

Öte yandan Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılmaktadır. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı bilinmektedir.

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