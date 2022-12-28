Kayseri Kocasinan'dan asfalt rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2022 yılında 155 bin ton asfalt serdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan hizmetlerle ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 8 yılda 1 milyon 533 bin ton asfalt serimi ve bin 195 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. İlçe sınırları içerisinde 1 milyon 6 bin 720 ton ariyet ve temel malzemesi serimi yapılırken, 50 bin 336 kamyon toprak hareketi gerçekleştirildi” dedi.