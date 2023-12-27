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Kayseri Kocasinan'dan asfalt rekoru

GÜNDEM 27.12.2023, 09:45
Kayseri Kocasinan'dan asfalt rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi ile 2023 yılında 141 bin ton asfalt sererek,120 kilometre yol yaptıklarını, 9 yılda ise toplam 1 Milyon 683 bin ton asfalt serimi ve bin 322 kilometre yol yaptıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin ‘Yol Medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğünü ve 9 yıl içinde 2 bin 823 noktada çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda  2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol, 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol, 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol ve bu yıl ise 141 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 9 yılda 1 milyon 683 bin ton asfalt serimi ve bin 322 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Bunları yaparken 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Ayrıca 5 ay önce hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi ürettik ve taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 Milyon 482 bin TL tasarruf sağladık. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.

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