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Kayseri Kocasinan'dan 'aş'kla hizmet

GÜNDEM 17.01.2023, 08:45
Kayseri Kocasinan'dan 'aş'kla hizmet

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli, 145 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Çat kapı ziyaret ettiği büyüklerin yemeklerini dağıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı karşısında gören vatandaşlar, önce şaşırdı sonra dua etti. Büyük tebessümün oluştuğu ziyaretlerde Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e herkes ile gönül köprüsü inşa ettiklerini vurguladı.

‘Gönül Kazan’ı projesinden faydalanan 65 yaş üstü büyüklere, sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle onlara yemek dağıttı. Başkan Çolakbayrakdar’ı karşısında gören Kocasinan çınarları, büyük şaşkınlık yaşadı. Onlarla sohbet edip, hal hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı. 7’den 70’e herkes ile gönül köprüsü inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olan bir belediye olarak, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarında yanlarında olduklarına dikkat çekerek; “Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler, her zaman onların yanındayız. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu noktada 2021 yılında başlattığımız ‘Gönül Kazan’ı projesiyle 65 yaş üstü 145 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ın kadim büyükleri ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek; “Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz, çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 145 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek, sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 145 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

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