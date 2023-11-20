Kayseri Kocasinan'dan 40 saatlik hizmet rekoru

Kocasinan Belediyesi, şehrin trafik akışını rahatlatmak adına yaptığı Bağdat Caddesi ile Çınarcık Caddesi kesişimindeki Rotary kavşak düzenlemesi çalışmasını, hafta sonu gece-gündüz demeden vardiyalı şekilde 24 saat çalışarak, 40 saat gibi kısa sürede tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Asfalt çalışmalarını hem gündüz hem de gece inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri için gece-gündüz büyük bir azimle çalıştıklarını belirterek, kavşak çalışmasıyla şehre daha konforlu ulaşım imkânı sunduklarını söyledi.

Çalışmaları büyük bir titizlikle hafta sonu hem gündüz hem gece takip eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara baklava ikram etti. Ziyagökalp ile Yenidoğan Kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Bağdat Caddesi’ni Ali İhsan Alçı Bulvarına bağlayan Kudüs Caddesi’nde çalışmaları adım adım kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, gece inceleme sırasında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Fen İşleri Müdürlüğümüz, hava şartları elverdiği sürece devam ediyor. Fen İşleri’nin kahraman ekipleriyle beraber yine yol çalışmalarını aralıksız devam ettiriyoruz. Bağdat Caddesi’ni Ali İhsan Alçı Bulvarına bağlayan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kudüs Caddesi’nde çalışmalarımız nihayete eriyor. Bağdat Caddesi’ndeki alışılagelmiş trafiği bir miktar değiştiriyoruz. Bu değişiklik daha konforlu ve daha trafik akışı sağlayacak. Bağdat Caddesi ile Çınarcık Caddesi kesişimin de rotary kavşak düzenlemesi gibi burayı da hazır hale getiriyoruz. Kudüs Caddesi, kentsel dönüşümle yaptığımız bir caddedir. Gecekonduları yıkıp, yapmış olduğumuz caddeyi, Ali İhsan Bulvarı’na ve oradan da Bekir yıldız Bulvarı’na bağlantı sağlamış olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Gündüz de çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için gece-gündüz büyük bir azimle çalıştıklarının altını çizerek, “Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi’nin kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Burası önceleri gecekondularla dolu sokağı olmayan bir bölgeydi. Şükür Allah’a gecekonduların imar çalışmaları tamamlandı ve yepyeni bir cadde ile Kudüs Caddesi oldu. Şimdi ise yolu da tamamlanıp, asfalt çalışmasına sona doğru gelmiş bulunmaktadır. Dün sabahtan beri başlamış olan yol yapım ve asfalt çalışmaları, aralıksız bir şekilde 30 saati aşkın süredir devam ediyor. Bugün de asfalt çalışmaları neticelendirene kadar çalışmalarımız devam edecek. Akıllı kavşak ile birlikte burası seyir halinde ulaşım sunacak” diye konuştu

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise Kudüs Caddesi ve akıllı kavşak sayesinde daha konforlu ve daha güzel ulaşım imkanı sağladıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.