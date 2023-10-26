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Kayseri Kocasinan'dan 3 mahalleye konforlu ulaşım

GÜNDEM 26.10.2023, 10:45
Kayseri Kocasinan'dan 3 mahalleye konforlu ulaşım

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Ahievran ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nin kullandığı Marifet Caddesi’ndeki yeni kavşağın çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekeni yapıyoruz. Ahievran ile Kocasinan Mahallesi’nin birleşiminde bulunan ve Marifet Caddesi’nden başlayıp, Ahievran’a ulaşım sağlayan güzergâhı altyapısıyla birlikte yeniledik. Bütün mahallerimizin içerisinde benzer şekilde gerek yol düzenlemeleri gerek yeni yol çalışmaları gerekse bulvar çalışmaları şeklinde Kocasinan’ın her bir köşesinde ulaşım akslarını şehrin hizmetine sunuyoruz. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

  

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