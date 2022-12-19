Kayseri Kocasinan'daki atölye fabrika gibi çalışıyor

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bünyelerindeki araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği atölyeyi gezdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi'ne bağlı Oruçreis Mahallesi’ndeki atölyede; elektrik, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet etti.

Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Araçlarımızın bakımı, onarımı ve tadilatlarının dışında kaynak ve marangoz gibi benzer birçok noktada yapılması gereken ne varsa kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmek’ adına gerek park ve bahçe, gerek fen işlerinde gerekse makine ikmal gibi her alanda, ihtiyaçlarımızı kendimizin karşıladığı ve üretim yapabilen bir belediyeyiz. Kocasinan Belediyemizin bütün araçlarında ihtiyaç duyulduğu alanda tamir tadilat ve yenileri yapılması gerekiyorsa yeni üretimler yapıyoruz. Atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmet vermek için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.