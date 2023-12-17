Son Dakika

Kayseri Kocasinan'da 'Yüzyılın Bebekleri'nin adı yaşayacak

GÜNDEM 17.12.2023, 07:45
Kayseri Kocasinan'da 'Yüzyılın Bebekleri'nin adı yaşayacak

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğan 100 Çocuk İçin 100 Fidan Dikimi’ Projesi kapsamında bebeklerin aileleriyle birlikte ağaç dikti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki toplamda 50 bin metrekare alanı kapsayan 100.Yıl parkında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine; Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti yönetimi, sivil toplum kuruluşları meclis üyeleri, muhtarlar, adına ağaç dikilen bebeklerin ailesi katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhuriyeti’mizin ikinci 100’yılına ithafen 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren doğmuş olan her bir bebeğimiz için sembolik olarak 100 bebeğimize ağaç dikeceğiz. Aramızda bu 100 tane bebekten katılanlarda var. Öncelikle Rabbim, bahtlarını açık etsin. Şimdi onlar daha güçlü ve büyük Türkiye’de büyüyecek olan bizim geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımızdır. Bu ağaçlarla çocuklarımızın isimleri yaşayacak. Burada 100 çocuğumuz için ağaçları dikiyoruz ama bu sene 29 Ekim’den itibaren doğan her çocuğumuzun isimlerini yaşatılacak şekilde fidanlara isimleri yazılacak ve onların isimleri burada yaşamış olacak” diye konuştu.

KOCASİNAN'DA YÜZYILIN BEBEKLERİNİN ADI YAŞAYACAK!

Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutinin dışında şehri geleceğe taşıyacak önemli projelere imza atıyoruz. En önceliğimiz daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Kocasinan için yoğun gayret ediyoruz. Yeşil alan varlığımızı 2015 yılından 2023 yılına kadar çalışmalarımızla ağaç ve yeşil alan varlığımızı 4 katına çıkartmış bir belediye başkanı olarak bunu gururla söylüyorum. Bozkır bir toprakta yaşıyoruz ama buna rağmen ciddi bir gayret göstererek, bir bebek büyütür şefkatiyle ağaçları büyütüyoruz. Şükür Allah’a her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. İmar harekatıyla ciddi manada ekonomik paralar harcayarak, alanları kamulaştırıp park ve yeşil alan yaptık. Bu vesileyle daha güzel bir Kayseri’yi ve daha yaşanabilir Kocasinan’ı geleceğimizin teminatı çocuklara emanet etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğan 100 Çocuk İçin 100 Fidan Dikimi’ Projesi kapsamında bebeklerin aileleriyle birlikte ağaç dikti. Ağaçların can suyunu da bebeklerin ablası ve abileriyle birlikte veren Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle program sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 16 27
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Barcelona 17 35
4. Atletico Madrid 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Getafe 17 25
9. Las Palmas 16 24
10. Valencia 17 20
11. Rayo Vallecano 17 20
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 16 13
17. Celta Vigo 17 13
18. Cadiz 16 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 16 4