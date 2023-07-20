Kayseri Kocasinan'da yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda Kocasinan Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16 ilçeyi ötekileştirmeden hizmet ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek, Kayseri’miz ve ilçemiz için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Her şey Kayseri için diyerek uyum içinde çalıştığımız Ahmet Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar ise Başkan Büyükkılıç’a, ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.