Kayseri Kocasinan'da ulaşım konforu artıyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Saraybosna Mahallesi’ndeki yeni imarlaşan bölgede bir kilometre uzunluğunda yolun asfalt çalışmasını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saraybosna Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara kolaylıklar diledi. Her bir mahalleyi; yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yenileme çalışmalarının devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu pazar günü mesaimizi de Saraybosna Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıyoruz. Bu bölge yeni imarlaşan bir bölgedir. Yaklaşık 8 aydır sahada aktif bir şekilde gerek yol çalışması gerek çevre düzenlemelerinde gerekse otopark yapımında, park yapımındaki gibi şehre hizmet verecek her türlü altyapıyı hazırlama noktasında yoğun bir şekilde çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.