Kayseri Kocasinan'da tarihi gün

Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri’de tek Türkiye’ye örnek olacak olan Konkasör Tesisi, üretime başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

‘Bismillah’ diyerek, ilk üretim düğmesine basan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin ‘Altın Tozu’ olarak nitelediği Agrega Üretim Tesisi’nin Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Kamuda tek olan konkasör tesisimizle tabiri caizse ortalığın tozunu attıracağız” dedi.

Asfalt için gerekli olan tüm malzemelerin üretileceği Gürpınar’daki Konkasör Tesisi’ni kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgiler aldı. Kocasinan’da tarihi bir gün yaşandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “‘Kendi Kendine Yeten Bir Belediye’ olarak asfalt için gerekli olan tüm malzemeleri, tesisimizle tamamen kendimiz üretmiş olacağız. Bundan dolayı gururlu ve mutluyuz” diye konuştu. ‘Bismillah’ diyerek, ilk üretim düğmesine basan Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin ‘Altın Tozu’ olarak nitelediği Agrega Üretim Tesisi’nin Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Yaklaşık 50 gün önce kurulumuna başladığımız Gürpınar’daki agrega üretim tesisimizi, nihayete erdirdik ve deneme üretimine başladık. ‘Bismillah’ deyip, ilk üretime başladığımız tesisimiz, ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 10-15 gün deneme sürecinden sonra seri üretime başlayacağız. Kocasinan’ımızın yolları için gerekli olan her türlü altyapı malzemesini (elek altı, agrega ve toz grubu) belediyemize ait kendi tesisimizde üretime başlayacağız. Hem agrega üretimi hem de Erkilet Bülbülpınar’daki asfalt plentimizle asfalt için gereken malzemeyi kendimiz üretmiş olacağız. ‘Kendi Kendine Yeten bir Belediye’ olarak asfalt üretimini tamamen kendimiz üretmiş olacağız. Bundan dolayı gururlu ve mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlayacak. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır” diyerek noktaladı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, büyük bir ustalıkla kepçe kullanıp, agrega üretimi için taşları kırıcı ile kırdı.

Öte yandan Kocaeli’den konkasör tesisinin parçalarını 26 tır ile getiren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 50 gün içerisinde tek tek parçaların birleştirildiği Gürpınar’daki tesiste deneme üretimine geçildi. Kocasinan’ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan Konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkânı sunacak. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulum aşamasındaki konkasör ile teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştirecek.