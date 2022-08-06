Kayseri Kocasinan'da Seyrani mesaisi

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle eski binaların yıkımı devam ederken bir yandan da daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani’ de; yol yapımı, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile ana aksların alanını inceledi. Seyrani ’de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımızın mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Kayseri'nin Seyrani Mahallesi’nde yol çalışmaları ile yapılacak olan ana aksların yerlerini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde, bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın imar çalışmaları yapılırken, belediye olarak eşzamanlı yapılması gereken ihtiyaçları yerine getiriyoruz. Yol, otopark, park, çevre düzenlemesi çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sosyal tesislerin inşaat sürecini başlatacağız” ifadelerine yer verdi.

Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemiz, şehir dışından havayolu ile Kayseri’ye gelen misafirlerimizin görebileceği bir güzergah üzerindedir. O yüzden dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Seyrani Mahallemiz, Kayseri’ye hava yoluyla gelen misafirlerimizi yeni yüzüyle karşılayacak” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.