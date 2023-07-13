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Kayseri Kocasinan'da sağlık yatırımları sürüyor

GÜNDEM 13.07.2023, 09:45
Kayseri Kocasinan'da sağlık yatırımları sürüyor

Kayseri'nin kocasinan sakinleri, Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesine kazandırılan modern Aile Sağlık Merkezi’nden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye Aile Sağlık Merkezi, yollar ve parklar kazandırdıklarını söyledi.

“Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükselten tesislerle spordan eğitime, kültürden sağlığa her alanda hizmet verdiklerini ifade etti. Mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezini ve yolları ilçemize kazandırdık ve büyük bir parkımızda da çalışmalar sürüyor. Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar ile çevre mahallelere de hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin 93 mahallesinin her birinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yunusemre Mahallesi’nde belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise modern sağlık merkezinde daha konforlu ve daha güzel hizmet aldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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