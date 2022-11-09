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Kayseri Kocasinan'da personele kışlık destek

GÜNDEM 09.11.2022, 11:45
Kayseri Kocasinan'da personele kışlık destek

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, yaklaşık bin saha çalışanının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetlerini törenle dağıttı. İşçilere kışlık kıyafetlerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu ve Türkiye’ye örnek olan hizmetleri hayata geçiren bir belediye olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin Hasanarpa Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Atölyesi’nde düzenlenen törene; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler personelinin katıldığı törende Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet etti. Onlarla birlikte sabah çorbasını içen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle yakından ilgilendi. Program öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Ahmet Doğan ise Başkan Çolakbayrakdar’a yazdığı şiiri okudu ve çalışanlardan büyük alkış aldı.

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu ve Türkiye’ye örnek gösterildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Bin 500’den fazla çalışanımızla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Yapılan hizmetlerin hepsi, eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyor, bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bir yandan şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyor diğer yandan ise insanımızın rahatı, huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Bütün kaygımız, mutlu insanların yaşadığı bir şehir inşa edebilmektir. Kayseri’nin sanayi, ticaret ve tarım alanları yoğun bir şekilde Kocasinan Bölgesi’nde bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde yer alan sanayi siteleri, sağlık tesisleri, meslek siteleri ve ticaret merkezleriyle büyük bir alanda hizmet verilmektedir. Bulvarlar ve ana arterlerin yoğun olarak bulunduğu Kocasinan, ayrıca bölge sınırları içerisinde havalimanı, otogar ve tren garı ile de ulaşımın kalbi ve şehrin giriş kapısı konumundadır. Böyle çok farklı hizmetlerin olduğu ilçemizi, 8 yıldır daha iyi yerlere getirmenin gayreti içerisindeyiz. Kentsel dönüşümden fen işlerine, park bahçeden kırsal hizmetlere, temizlikten veteriner ve diğer birimlere kadar bütün alanlarda farkını ortaya koyan bir belediye çalışması var. Yaptığı işlerle sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye örnek olan hizmetleri hayata geçirmiş bir belediyeyiz. Bu hizmetlerin hepsinde, çalışanlarımızın emeği ve gayreti var. Bu noktada taşeron yasasının çıkmasına emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bütün çabamız, şehrin huzuru ve mutluluğudur” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan Belediyesi’nin her zaman ilklere imza attığını ve Toplu İş Sözleşme konusunda Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlatarak; “Her zaman ilklere vesile olan başta Kocasinan Belediye Başkanı’mız Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Toplu İş Sözleşmesinde Başkanımız büyük irade gösterdi. Başkanımızın talimatıyla Türkiye’de ilk Toplu İş sözleşmesi yaparak, geriye dönük işçilerin hakları ödendi. 1 Nisan 2018 yılı itibariyle ise çalışanlarımız belediyenin şirketinde yer aldı. Türkiye’de yine ilk olarak ilçeler bazında yemek protokolü imzalayan Kocasinan Belediyemiz oldu. Başkanımız geldiği günden beri alın terimize ve emeğimize katkı sunuyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

İşçiler de kendilerine verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kış şartlarında işçilerin üşümeden daha rahat çalışabilmesi için yaklaşık bin personele kışlık kıyafet ve bot dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, yeni kıyafetlerle daha güzel hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu.

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