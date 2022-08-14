Kayseri Kocasinan'da Olta Balıkçılık Günleri

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak amacıyla Kuşçu Marina'da 10 binden fazla vatandaşın katılımıyla düzenlenen ‘Olta Balıkçılık Günleri’ etkinliği gerçekleştirildi. İki gün süren ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve çalışmalara imza attıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kuşçu Marina'da düzenlenen ‘Olta Balıkçılık Günleri’ ödül törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kayseri Amatör Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER) Başkanı Ümit Karaduman, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ilk gününde özel etkinlikler, off road ve havai fişek gösterileri ile konser yer aldı. Gece boyunca devam eden etkinlikte, Kadir Deringöl ve ekibinin vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü ise 10 binden fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 7’den 70’e her kesimden vatandaşla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Off road gösterileri ile başlayan etkinlik, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu ve Yunus Bisiklet grubu gösterileri ise Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın verdiği mini konserin ardından Başkan Çolakbayrakdar bir konuşma yaptı.

Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerime hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşçu’da yaptığımız etkinlik bu doğrultuda gerçekleşen bir çalışmamızdır. Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri kapsamında yaptığımız etkinlikte, 7’den 70’e herkesin memnuniyeti, yüzlerinin gülümsemesi ve keyifli vakit geçirmesi bizleri de mutlu etti. Özellikle sosyal belediyecilik yaklaşımı ile hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Bu noktada Yamula Baraj Gölü’nün bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal hayatı canlandırmak için birçok projeye imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu, 7’den 70’e herkes bu farklılığı hissetsin diye yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler, gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Şehir dışından ve şehir içinden gelen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından altıncısı düzenlenen ‘Olta Balıkçılık Günleri’ kapsamında yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Kıyı kategorisinde toplam 185 balıkçı ve bot kategorisinde ise 9 balıkçı kıyasıya yarıştı. Alabalık, sudak ve sazan balıkları arasında en çok ve en büyük balık tutanlar derece elde etti. Sazan kıyı kategorisinde birinci Coşkun Onat-Alperen Dulkut, ikinci Doğan Tankut, üçüncü ise Harun Taş oldu.Alabalık Kıyı kategorisinde birinci Umut Demirezen-Ragip Daylak, ikinci Derya Şekerlive üçüncü ise Abdullah Özdemir oldu. Sudak Kıyı kategorisinde birinci Bekir Beğendik ile Tufan Yücefaydak, ikinci Salih Taşdemir, üçüncü ise Burak Tokpınar oldu. Alabalık bot kategorisinde bottan en büyük balık birinci Murat Baş-Hasan Baş-Dursun Küçükkaya, Bottan en çok balık tutan birinci ise Bilal Ünsal, ikinci Gökhan Yurdakul ve üçüncü ise Turgut Yıldırım oldu. Sudak bot kategorisinde ise bottan en büyük balık birinci Mehmet Adıyaman- Oğuzhan Akdeniz-Mert Erdoğmuş, bottan en çok balık birincisi Mustafa Paydaş, Mehmet Furkan Işık, bottan en çok balık ikincisi Miray Akşahin ve üçüncü ise Damla Yıldırım oldu.

Etkinlik boyunca vatandaşlara ise, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.